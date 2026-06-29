Моника Беллуччи вышла в свет в платье с разрезом до бедра

Актриса Моника Беллуччи показала фигуру в платье с разрезом. Фото опубликованы на сайте Paris Match.

61-летняя Моника Беллуччи появилась посетила пятый день международного кинофестиваля Nouvelles Vagues, который прошел в Биаррице. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с разрезом до бедра, туфлях на каблуках в тон, золотых серьгах-кольцах и солнцезащитных очках. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В апреле Беллуччи стала героиней выпуска журнала Modern Weekly Style. На обложке актриса предстала в коричневом платье с объемными рукавами и разрезом до бедра и черных колготках. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными тенями и помадой. Знаменитость снялась, сидя за столом.

До этого дочь Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на шоу в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено бусинами и стразами.

Ранее 67-летняя Мадонна снялась в боди и золотых туфлях для глянца.