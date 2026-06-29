Уродливые «бабушкины» шлепанцы стали трендом лета

Популярная у старшего поколения обувь стала трендом лета. Об этом сообщает журнал Vogue.

Речь идет о так называемых бабушкиных шлепанцах, которые отличаются анатомической пробковой или деревянной подошвой, кожаным верхом с перфорацией и регулируемой пряжкой. Несмотря на то что ранее данные изделия получили славу уродливых, в настоящее время на них обратили внимание известные личности. Среди них — модель и актриса Лили-Роуз Депп и манекенщица, основательница бренда Rouje Жанна Дамас.

«Ортопедические шлепанцы, которые десятилетиями считались исключительно утилитарными, превратились в объект желаний самых стильных девушек», — отметили журналисты.

Известно, что в числе брендов, выпускающих указанную обувь, — Scholl и Wörishofer.

В мае сообщалось, что «бабушкина» юбка с цветочным принтом стала трендом в 2026 году.