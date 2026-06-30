Как проверить косметолога

Подлинность медицинской лицензии у клиники можно проверить на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.

«При выборе медицинского учреждения пациенту необходимо удостовериться в наличии у клиники лицензии на оказание соответствующих медицинских услуг. Проверить подлинность лицензии можно в Едином реестре лицензий, размещенном в открытом доступе на официальном сайте Росздравнадзора. Медицинскую помощь пациенту должен оказывать врач, имеющий профильное образование и подготовку», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что ни один специалист, даже с большим профессиональным опытом и соответствующей подготовкой, не имеет права принимать пациента в учреждении без лицензии, и тем более, на дому. За подобные нарушения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.