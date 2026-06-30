Росздравнадзор рассказал, как проверить косметолога
Подлинность медицинской лицензии у клиники можно проверить на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
«При выборе медицинского учреждения пациенту необходимо удостовериться в наличии у клиники лицензии на оказание соответствующих медицинских услуг. Проверить подлинность лицензии можно в Едином реестре лицензий, размещенном в открытом доступе на официальном сайте Росздравнадзора. Медицинскую помощь пациенту должен оказывать врач, имеющий профильное образование и подготовку», – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что ни один специалист, даже с большим профессиональным опытом и соответствующей подготовкой, не имеет права принимать пациента в учреждении без лицензии, и тем более, на дому. За подобные нарушения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения держит на особом контроле качество и безопасность медицинской помощи гражданам. В случае обнаружения медицинских учреждений и/или специалистов, оказывающих услуги с нарушением действующего законодательства, просим незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы и в территориальные органы Росздравнадзора, которые работают в каждом регионе», – добавили в Росздравнадзоре. Ранее «Известия» сообщали, что по данным Общественной потребительской инициативы (ОПИ) более 60% косметологических организаций в РФ оказывают медицинские услуги без обязательной лицензии, а у более 12% лицензированных клиник отсутствуют сведения о легальных закупках препаратов и медицинских изделий.