Как выбрать качественное масло для загара

Качественное масло для загара обязательно содержит UV-фильтры, которые формируют защитный барьер от солнечного излучения. Оптимально, если в продукте сочетаются органические и минеральные фильтры, обеспечивающие уровень защиты не ниже SPF 30. Также важно наличие масел-эмолентов, которые помогают восстанавливать липидный барьер кожи. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на косметолога Марият Мухину.

© Мир24

Специалист подчеркнула, что качественное масло должно иметь нейтральный pH, а также содержать компоненты с молочной кислотой, поддерживающей микробиом кожи. При этом в составе не должно быть агрессивных консервантов, этанола и сильных ароматизаторов.

Для людей с кожей, склонной к акне, важно выбирать некомедогенные средства, которые не забивают поры и не оставляют плотной жирной пленки. Дополнительным плюсом считаются бронзаторы для придания оттенка, а также гиалуроновая кислота и витамины A и E для увлажнения и антиоксидантной защиты.

Косметолог также рекомендует перед использованием проводить патч-тест: нанести небольшое количество средства на внутреннюю сторону предплечья и наблюдать реакцию кожи в течение 24 48 часов. В случае появления аллергии средство необходимо сразу смыть, принять антигистаминный препарат и при необходимости обратиться к врачу.

Ранее врач-диетолог Христина Никифорова рассказала, какие продукты защищают кожу от солнца. По словам специалиста, здоровый микробиом кишечника играет ключевую роль в защите кожи. При нарушениях его проницаемости крупные молекулы пищи попадают в кровь, провоцируя воспаление. В результате кожа теряет влагу, хуже усваиваются важные нутриенты ликопин, бета-каротин и витамин Е, а ее устойчивость к солнцу снижается.