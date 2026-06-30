Все, что нужно знать о стрижке андеркат

Андеркат — мужская стрижка с удлиненной верхней частью и укороченными боками. За счет четкой границы между зонами она подчеркивает черты лица и позволяет экспериментировать с укладками. Подробнее о том, как появилась эта стрижка, какие у нее основные характеристики и сколько вариаций андерката существует, рассказывает «Лента.ру».

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Как выглядит стрижка андеркат

Андеркат — это мужская стрижка, которая создает намеренно резкий контраст между пышной макушкой и почти выбритыми висками. Как правило, мастер оставляет более длинные волосы (иногда до 15-20 сантиметров) в теменной зоне, а виски и затылок стрижет машинкой с минимальной насадкой.

Главной особенностью андерката можно считать отсутствие плавного перехода. Это контрастная стрижка, где сразу видна граница между удлиненным верхом и короткой нижней частью.

Андеркат отлично подходит мужчинам, которые хотят сменить имидж, но не могут выбрать между длинными и короткими прическами.

Как появился андеркат

Андеркат появился на улицах английских городов начала XX века. В 1920-е годы его носили представители уличных банд, которым было не по карману ходить к парикмахеру. Они брили друг друга подручными средствами — лезвиями, на глаз, оставляя длинными только волосы на макушке.

Такой гангстерский стиль выбрала и бирмингемская банда Peaky Blinders («Острые козырьки»). Именно благодаря одноименному сериалу, который вышел в 2013 году, стрижка андеркат стала вновь популярной в наши дни.

Когда вышли «Острые козырьки», миллионы зрителей по всему миру захотели выглядеть как главный герой Томми Шелби (Киллиан Мерфи).

Сегодня андеркат выбирают футболисты, актеры и музыканты — от Дэвида Бекхэма до Брэда Питта. Стрижка давно перестала символизировать связь с криминальным миром и стала модной классикой, которая держится в топе мужских причесок уже много лет.

Виды андерката

Стрижка андеркат достаточно универсальна и имеет множество вариаций. Разница заключается в длине верха, форме челки и способе оформления линии перехода.

Классический андеркат

В этом случае виски и затылок сбривают машинкой с самыми короткими насадками № 1 или № 2, оставляя 3-6 миллиметров длины. В верхней части длина волос составляет от 5 до 10 сантиметров.

Переход между зонами делают резким, без смягчения, не используя фейд.

Андеркат с челкой

Тем, кто хочет скрыть высокий лоб или просто освежить образ, мастер оставляет челку. Она может быть прямой, длинной, рваной или уложенной набок.

Андеркат с зачесом

В этом варианте андерката длинная верхняя часть зачесывается назад при помощи воска или геля. Технически это та же стрижка с короткими боками и длинным верхом, но результат выглядит как ретро-прическа из 1920-х годов.

Такую укладку часто выбирают голливудские актеры для красных дорожек, так как она открывает лицо и подчеркивает скулы.

Фейд-андеркат

Мужчины, которым классический вариант стрижки кажется слишком резким, часто выбирают андеркат с фейдом. В этом случае виски остаются короткими, а теменная часть длинной, но без резкого перехода.

Кому подходит андеркат

По типу волос

Андеркат лучше всего выглядит на прямых, жестких и густых волосах. Такая структура держит форму и сохраняет объем в теменной зоне весь день. Жесткий волос не падает под собственным весом, поэтому резкий переход между длинными волосами на макушке и выбритыми зонами снизу остается четким.

На крупных и упругих кудрях андеркат тоже смотрится хорошо, а вот для мелких и тугих завитков стрижка уже не подходит: волосы будут топорщиться у линии стрижки под машинку.

На тонкие и редкие волосы андеркат делать точно не нужно: им не хватает объема в теменной зоне, чтобы сбалансировать выбритые зоны. Пряди в этом случае будут обвисать, и вместо структурированного образа получится неопрятная прическа.

По форме лица

Лучше всего андеркат будет смотреться на квадратном лице. Широкие скулы и массивная челюсть хорошо сочетаются с резким переходом между зонами. Объем в теменной зоне визуально вытягивает лицо, а короткие виски и затылок подчеркивают нижнюю челюсть.

К овальному лицу подойдут разные виды андерката: от классического варианта до андерката с челкой. С образами в строгом стиле будет хорошо смотреться андеркат с зачесом.

Круглое лицо андеркат помогает визуально вытянуть. При такой форме лица нужно делать верх короче — оптимальна длина 5-7 сантиметров. Фейд лучше не использовать — плавный переход смягчит нужный вертикальный акцент.

Обладателям узкого вытянутого лица такая стрижка не подойдет. Объем на макушке сделает лицо еще длиннее. С треугольной (сердцевидной) формой лица андеркат тоже лучше не делать: стрижка подчеркнет широкий лоб и сделает дисбаланс заметнее. Андеркат также не рекомендуют выбирать при заметно торчащих ушах — короткие виски и затылок привлекут к ним внимание.

Способы укладки

Укладка набок

Нанесите на влажные волосы мусс или термозащитный спрей.

Высушите их феном с круглой щеткой, вытягивая и зачесывая пряди в нужную сторону.

Когда волосы высохнут, возьмите небольшое количество глины или воска, разотрите его между ладонями и распределите по длине, фиксируя направление укладки расческой.

Укладка назад

На влажные волосы нанесите гель и зачешите волосы гладко назад от лба к затылку.

Высушите феном с насадкой-концентратором, направляя поток воздуха по направлению укладки.

Для усиления фиксации можно дополнительно пройтись расческой и сбрызнуть лаком.

Текстурированная укладка

Высушите волосы феном, поднимая их у корней для объема.

На сухие волосы нанесите матирующую глину или пасту, разотрите в пальцах и слегка взбейте пряди.

Для дополнительной текстуры перед сушкой можно распылить на влажные волосы солевой спрей.

Как ухаживать за андеркатом

Обновлять андеркат желательно каждые три-четыре недели. За это время выбритые виски и затылок отрастают, из-за чего четкая граница с длинным верхом теряется.

Мойте волосы по мере загрязнения, но не реже двух-трех раз в неделю. Раз в неделю используйте глубоко очищающий шампунь, чтобы смыть остатки стайлинга. Кондиционер наносите только на длинную верхнюю часть, избегая выбритых зон.

Для ежедневной укладки выбирайте средства на водной основе — они легче смываются и не накапливаются на волосах. Матирующая глина подходит для естественного объема, воск — для четкой фиксации.