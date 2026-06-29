Ани Лорак порадовала фанатов откровенными фото с отдыха

Певица Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, порадовала фанатов откровенными фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость снялась во время отдыха в Греции. В номере отеля она сделала селфи, где позировала в черном бикини с абстрактным узором. Также артистка посетила спортзал в бежевом бра-топе и джинсовых микрошортах.

Поклонники оценили пост в комментариях.