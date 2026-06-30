Наталья Фриске рассказала о похудении и показала снимок в бикини

Сестра покойной певицы Жанны Фриске — Наталья Фриске — показала заметные изменения во внешности. Артистка продемонстрировала результат похудения и призналась, что смогла добиться нового образа благодаря специальной терапии.

© Super.ru

В личном блоге Наталья опубликовала кадры, на которых сравнила свою фигуру до начала преображения и спустя несколько месяцев. Бывшая солистка группы «Блестящие» сделала коллаж из двух фото в купальнике.

«Я долго отмахивалась от этой темы, думала: «Это для ленивых», «Это химия», «Мне и так норм». Но когда весы встали мёртво, а отражение в зеркале перестало радовать, я решила изучить вопрос глубже. Итог: я на уколах уже 2 месяца», — написала Фриске.

По словам Фриске, за два месяца ей удалось избавиться от 11 килограммов. Она также не стала скрывать, что использует специальные инъекции, которые обычно назначают людям с ожирением или нарушениями обмена веществ. Процедуры, как утверждает певица, она проходит под наблюдением специалистов в клинике.

© Super.ru

«2 месяца и минус 11 килограммов», — написала Наталья, показав поклонникам разницу между прошлой и нынешней формой.

Ранее Наталья Фриске выдвинула резкие обвинения в адрес Дмитрия Шепелева.