Ирина Пегова выложила честное селфи без макияжа

В январе этого года Татьяне исполнилось 20 лет. Девушка время от времени мелькает в блоге своей звездной мамы.

Российская актриса Ирина Пегова вырастила единственную дочь Татьяну. Девочка родилась в ее браке с режиссером Дмитрием Орловым. В 2011 году некогда влюбленная пара распалась — их развод сопровождался скандалом. В январе этого года наследнице бывших исполнилось 20 лет. Из маленькой малышки она превратилась в настоящую взрослую красавицу.

Пегова особо не прячет наследницу от публики. В личном блоге 48-летней актрисы периодически мелькают теплые совместные кадры. Накануне как раз был такой случай. Ирина опубликовала свежее селфи, сделанное в салоне автомобиля. Татьяна позировала с маленькой собачкой на руках. Как-либо подписывать кадр артистка не стала.

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Напомним, несколько лет назад в личной жизни звезды кино произошли приятные перемены. После болезненного развода Ирина снова встретила любовь. Прямо на съемочной площадке у актрисы начался бурный роман с коллегой Сергеем Мариным. Избранник младше Пеговой на 10 лет. Возлюбленные долго и тщательно скрывали свои чувства от публики. Однако в 2025 году они наконец все подтвердили.