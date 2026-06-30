В Сети восхитились внешностью Алсу на новых фото

Сеть в восторге от кадров с 43-летия Алсу: «Такую фигурку еще поискать надо!»
27 июня певица отмечала день своего рождения. Для личного праздника Алсу выбрала нежный образ.
В субботу, 27 июня, певица Алсу отметила свой день рождения. Популярной артистке исполнилось 43 года. В честь праздника именинница устроила пышную и шумную вечеринку. Поздравить звезду приехало множество друзей и коллег.
Сегодня певица наконец решила показать, как прошло ее торжество. В личном блоге Алсу появился невероятно яркий ролик из банкетного зала. На своей вечеринке именинница блистала в нежном розовом платье с цветочными мотивами. Праздничный торт тоже изготовили в общей стилистике вечера. Под аплодисменты гостей Алсу задула свечи и загадала желание.
«Я словно фея в сказочном
Напомним, певица Алсу — многодетная мама. От бывшего мужа она воспитывает дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. На днях младшая дочь звезды окончила американскую школу.