В Сети восхитились внешностью Алсу на новых фото

27 июня певица отмечала день своего рождения. Для личного праздника Алсу выбрала нежный образ.

© WomanHit.ru

В субботу, 27 июня, певица Алсу отметила свой день рождения. Популярной артистке исполнилось 43 года. В честь праздника именинница устроила пышную и шумную вечеринку. Поздравить звезду приехало множество друзей и коллег.

Сегодня певица наконец решила показать, как прошло ее торжество. В личном блоге Алсу появился невероятно яркий ролик из банкетного зала. На своей вечеринке именинница блистала в нежном розовом платье с цветочными мотивами. Праздничный торт тоже изготовили в общей стилистике вечера. Под аплодисменты гостей Алсу задула свечи и загадала желание.

«Я словно фея в сказочном

© WomanHit.ru

Напомним, певица Алсу — многодетная мама. От бывшего мужа она воспитывает дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. На днях младшая дочь звезды окончила американскую школу.