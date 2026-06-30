Оксана Самойлова выложила фото в мини-платье с новым имиджем

Блогерша Оксана Самойлова снялась с белыми волосами. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оксана Самойлова стояла перед зеркалом в парике со светлыми локонами и макияжем с темно-розовой матовой помадой. Блогерша позировала в нежно-голубом мини-платье с декольте, которое сочетала с розовыми туфлями на каблуках, сумкой с принтом и солнцезащитными очками.

«Обожаю свою новую жизнь», — подписала фото знаменитость.

3 июня Самойлова стала лицом британского журнала Meri & Rime. Она появилась на нескольких обложках международного издания. На одном из кадров блогерша позировала в голубой пушистой шубе и серьгах с бриллиантами. Экс-жена рэпера Джигана была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с голубыми тенями, черными стрелками и коричневой помадой. На другом фото знаменитость примерила белую объемную блузу.

До этого блогерша опубликовала кадры, сделанные на Каннском кинофестивале. Самойлова призналась, что поехала на закрытое мероприятие, потому что не хотела упускать шанс оказаться на кинофестивале.

Ранее пластический хирург ответила, укоротила ли Самойлова нос вслед за Киркоровым.