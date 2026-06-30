Модель Эмили Ратаковски снялась в леопардовом лифе

Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эмили Ратаковски позировала в леопардовом лифе бикини и золотых серьгах-кольцах. Модель предстала с распущенными волосами и без макияжа. Манекенщица была запечатлена, лежа в шезлонге на пляже.

В конце марта Ратаковски показала фото с бэкстейджа съемок рекламы для Gucci. Манекенщица была запечатлена в бежевом бомбере с монограммой бренда, ботфортах на каблуках и золотых серьгах-кольцах. Звезда подиумов позировала без штанов. В руке Ратаковски держала большую сумку из новой коллекции. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой.

До этого Ратаковски посетила показ новой коллекции бренда Courreges, который прошел во время Недели моды в Париже. Модель вышла в свет в черном облегающем платье-миди с вырезами по бокам и сочетала его с босоножками на каблуках в тон. Манекенщица появилась на закрытом светском мероприятии с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и бежевой помадой.