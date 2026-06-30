Дженнифер Лопес вышла на сцену в прозрачном комбинезоне

Дженнифер Лопес стала одной из звёзд фестиваля Obsessed Fest, организованного Amazon Prime Video в Лос‑Анджелесе. Кадры с выступления певица разместила на своей странице в запрещённой социальной сети.

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Артистка выбрала эффектный и дерзкий образ. Основу наряда составил телесный комбинезон в сочетании с корсетным боди. Поверхность костюма покрывали надписи и рисунки, стилизованные под граффити и татуировки. Ярким акцентом стала синяя шуба, а завершили образ высокие ботфорты на шпильке от Jimmy Choo и Jean Paul Gaultier.

© Super.ru

© Super.ru

Поклонники были в восторге от нового сценического образа Дженнифер.

«Какая красотка», «Боже, ты просто роскошная», «Каждый раз всё красивее и красивее», «Потрясающая девушка, не дала бы больше 40 лет», — написали в комментариях к фото пользователи Сети.

Ранее инсайдеры сообщили, что после расставания с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес «помешалась на сексе».

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