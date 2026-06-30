Голливудская актриса Эль Фаннинг снялась топлес. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эль Фаннинг показала, как прошел ее отдых с возлюбленным-миллионером Гасом Веннером, который занимает должность генерального директора издания Rolling Stone. На одном из кадров актриса позировала в белых плавках и красной косынке. Знаменитость была запечатлена, сидя у водоема. На другом фото она обнималась с бойфрендом, сидя на диване.

4 января Фаннинг появилась на церемонии вручения премии Critics Choice Awards, которая прошла в Санта-Монике, штат Калифорния. Актриса позировала перед фотографами в золотом оголяющем грудь макси-платье. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость появилась на закрытом светском мероприятии с уложенными распущенными волосами и макияжем с румянами и красной помадой.

Позже Фаннинг стала лицом выпуска журнала Who What Wear. Она позировала в черном бархатном топе и с бантом на голове. В руках актриса держала игрушечного кота. Фотографом и арт-директором съемки выступил Сильвестр Мако.