Жена футболиста Федора Смолова Карина Истомина продемонстрировала фигуру в «голой» блузке. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Карина Истомина вышла на публику в черной полупрозрачной блузе, которую сочетала с кожаной мини-юбкой в тон и остроносыми туфлями на каблуках. Бывшая модель позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

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Летом 2023 года Карина Истомина вышла замуж за футболиста. Диджей поделилась фотографиями с росписи в социальных сетях. 21 сентября того же года девушка объявила о том, что они со спортсменом ждут ребенка. 15 ноября знаменитости сообщили, что у них родилась дочь Лора.

В апреле этого года Истомина в своем Telegram-канале призналась, что пережила выкидыш. Диджей рассказала, что они с мужем хотят большую семью и планируют второго ребенка. По ее словам, в начале марта она узнала о беременности, сделав несколько тестов. Бизнесвумен призналась, что радовалась до тех пор, пока не посетила врача.