Жена футболиста Смолова Истомина снялась в полупрозрачной блузе и мини-юбке
Жена футболиста Федора Смолова Карина Истомина продемонстрировала фигуру в «голой» блузке. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Карина Истомина вышла на публику в черной полупрозрачной блузе, которую сочетала с кожаной мини-юбкой в тон и остроносыми туфлями на каблуках. Бывшая модель позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.
Летом 2023 года Карина Истомина вышла замуж за футболиста. Диджей поделилась фотографиями с росписи в социальных сетях. 21 сентября того же года девушка объявила о том, что они со спортсменом ждут ребенка. 15 ноября знаменитости сообщили, что у них родилась дочь Лора.
В апреле этого года Истомина в своем Telegram-канале призналась, что пережила выкидыш. Диджей рассказала, что они с мужем хотят большую семью и планируют второго ребенка. По ее словам, в начале марта она узнала о беременности, сделав несколько тестов. Бизнесвумен призналась, что радовалась до тех пор, пока не посетила врача.
«Находилась в приятном предвкушении со своим собственным мужем. И мы много об этом разговаривали. Я рассказала маме, он рассказал своим родителям, мы рассказали своим самым‑самым близким друзьям — там все за нас порадовались. Я прихожу к врачу, иду на УЗИ. И на УЗИ ничего нет», — поделилась Истомина.