Возлюбленная Джейсона Стетхэма порадовала фанатов фото в бикини

Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в купальнике. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в съемках рекламы бренда ViX Paula Hermanny Brasil Swimwear. Модель позировала перед камерой в белом крошечном бикини, которое дополнила расстегнутой рубашкой и солнцезащитными очками. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на фоне красной стены.

28 июня возлюбленная актера Джейсона Стетхэма снялась в рекламной кампании онлайн-магазина FWRD. На одном из фото модель была запечатлена на мотоцикле. Манекенщица позировала в облегающем лонгсливе и плавках с принтом. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле с бальзамом для губ.

До этого Хантингтон-Уайтли и Стетхэм появились на премьере фильма «7 псов», которая состоялась в Египте. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия темно-синее облегающее платье с вырезами, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду золотые массивные браслеты и серьги. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.