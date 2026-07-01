Аида Гарифуллина снялась в эффектном образе

Оперная певица предстала в эффектном образе. На Гарифуллиной был серебристый парик, который придал ей особый шарм.

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Аида Гарифуллина приучила своих поклонников к своему привычному образу. Оперная дива носит длинные темные локоны, которые часто оставляет распущенными. Эксперименты артистка себе позволяет редко, да и то лишь в рамках собственных выступлений.

Так, сегодня супруга Алексея Воробьева предстала в очень необычном образе. Гарифуллина надела серебристый парик с челкой и стала буквально другим человеком. В таком виде Аида готовится выступать в опере Верди «Травиата».

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Фолловеры были ошеломлены сребровласой певицей — в таком облике многие увидели ее впервые.

«Невероятный образ, серебро очень к лицу», «Куколка», «Вот это да! Почти египетская царица», — были сражены Аидой ее подписчики.

Гарифуллина обрела широкую медийную популярность после того, как вышла замуж за Алексея Воробьева. Их тайная свадьба состоялась весной прошлого года. Некоторое время новоиспеченные супруги не выдавали себя, но потом стали вести себя открыто.

Сейчас артисты публично поют друг другу дифирамбы в комментариях и посвящают любовные посты. Кроме того, Алексей сдружился с дочкой Аиды Оливией.

Примечательно, что до сих пор неизвестно, от кого Гарифуллина родила девочку. Ходили слухи, что ее отец — Марат Сафин. Но Аида это никогда не подтверждала.