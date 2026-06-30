Tiffany blue: гайд по модному макияжу

Мятно-бирюзовые цвета стали главным фаворитом этого сезона не только в одежде, но и в макияже. Тенденция зародилась на подиумах, но этот оттенок освежит и повседневный образ. Рассказываем, как правильно его использовать, если к радикальным экспериментам вы не готовы.

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Нынешнюю популярность Tiffany Blue называют закономерным этапом развития цветовых трендов. После нескольких сезонов тотального нюда и «тихой роскоши» индустрии захотелось красок. А что может быть уместнее летом, чем бирюза, напоминающая о волнах океана. «Мятный» макияж был замечен на модных показах сезона весна-лето 2026 у Giorgio Armani Privé, Dior, Private Policy, Vivetta и Gabriela Hearst — от полупрозрачной дымки в уголке глаз до аквамариновых теней, нанесенных до самых бровей. А теперь волну подхватили инфлюенсеры в соцсетях. Но мятно-бирюзовые оттенки подходят не только для бьюти-экспериментов блогеров. Их легко вписать и в повседневный образ, если знать несколько нюансов.

Главное — мера

Конечно, Tiffany Blue не может похвастаться универсальностью, это акцент. Но именно поэтому интегрировать такой оттенок в образ проще, чем кажется. Просто добавьте бирюзы в те места, которые обычно подчеркиваете другими цветами.

В уголок глаз. Самым «безопасным» вариантом станет деликатный акцент во внутреннем уголке глаза — там, куда обычно наносят хайлайтер. Это мгновенно «открывает» взгляд и делает его более выразительным.

Легкая мятная дымка на подвижном веке тоже прекрасно освежает макияж, особенно на загорелой коже. Здесь отлично смотрятся не только матовые тени оттенка Tiffany Blue, но и варианты с шиммером.

Более смелым девушка подойдут графичные бирюзовые стрелки. Конечно, это вариант не на каждый день, но в вечерних образах смотрится эффектно.

Здесь важно помнить о правиле: чем ярче цвет на веках, тем нейтральнее должен быть остальной макияж. Достаточно легкого бронзера, туши и нейтрального или бесцветного блеска для губ.

Кстати, о туши. Самое неожиданное прочтение тренда — мятная тушь для ресниц. Это выглядит необычно, но очень по-летнему. Если не хотите терять визуальный объем, то можно смешать два оттенка: сначала прокрасить ресницы темно-зеленой или черной тушью, а затем сверху точечно нанести мятный цвет — например, только на кончики или внешние уголки.

А вот губы в оттенке Tiffany Blue вряд ли получится «подружить» с повседневным образом, хотя в соцсетях много такого контента. Если вы все же решились на beauty-эксперимент, то сначала очертите контур губ нейтральным нюдовым или коричневым карандашом, а центр заполните полупрозрачным мятным блеском или нанесите бирюзовый пигмент в середину и растушуйте, создавая градиент.

Лайфхаки для идеального нанесения Tiffany Blue

Ключевой момент — это база. Светлые пастельные текстуры капризны в нанесении. Из-за большого количества белого пигмента в составе сухие тени могут ложиться неоднородно и выглядеть как мел. Чтобы добиться равномерного нанесения и сохранить тонкий цветовой нюанс Tiffany Blue, используйте плотную светлую базу под макияж или консилер. То же самое касается ресниц: база первым слоем добавит объема и усилит цвет. Зеленый vs красный. Если вы решили сделать макияж Tiffany Blue, то помните о важном нюансе: из-за зеленоватого подтона этот цвет может подчеркивать красноту глаз и усталость. Поэтому делать такой мэйкап после бессонной ночи — не лучшая идея. Секретный ингредиент. Чтобы акценты Tiffany Blue не смотрелись в макияже чужеродными, добавьте правильный хайлайтер — холодный, серебристый. Нанесите немного на скулы, кончик носа и внутренние уголки глаз (если не стали наносить туда «мятные» тени). Такой прием свяжет все элементы образа воедино.

Макияж — это самый простой и бюджетный способ попробовать тренд на мятно-бирюзовые оттенки. Даже если в повседневных образах он не приживется, Tiffany Blue всегда можно использовать для макияжа на вечеринку или в отпуске, потому что более «морской» палитры просто не существует.