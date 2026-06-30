Почему появляются вросшие волосы и как с ними бороться

После эпиляции в нашей голове обычно все просто: кожа становится ровной, мягкой, без единого намека на лишние волосы, и можно спокойно жить дальше. Но реальность иногда решает сыграть по своим правилам. Вместо ожидаемой гладкости появляются странные бугорки, покраснения и черные точки, которые периодически зудяд.

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Волос, который должен был спокойно отрасти, внезапно выбирает маршрут вглубь, и кожа начинает отвечать ему небольшим протестом. В итоге вместо идеального результата — маленькие напоминания о том, что у волос тоже бывает характер.

Что такое вросшие волосы

Вросший волос формируется, когда его рост направляется под кожу, а не наружу. Волос может загибаться, упираться в плотный слой эпидермиса или менять траекторию после удаления, особенно если фолликул травмирован. В результате на поверхности появляется небольшой бугорок, иногда с покраснением или внутренним воспалением.

Такое состояние называют псевдофолликулитом. Оно может проявляться на разных участках тела, где проводится регулярное удаление волос. Чаще всего это зоны с плотным ростом и повышенным трением (подмышки, ноги и зона бикини), где коже сложнее поддерживать естественный выход волосяного стержня.

Факторы, приводящие к врастанию, могут сочетаться и усиливать друг друга. Чаще всего проблема развивается после механического удаления волос или при особенностях кожи, которые мешают нормальному росту стержня.

Бритье против направления роста волос.

Удаление волос воском или сахарной пастой с изменением угла роста.

Плотная и сухая кожа с выраженным ороговением.

Отсутствие регулярного мягкого отшелушивания

Трение тесной или синтетической одежды.

Гормональные изменения, ускоряющие рост волос и увеличивающие их плотность.

После действия вышеперечисленных факторов волос начинает расти с отклонением от естественного направления или не может пробиться через утолщенный роговой слой. Постепенно он уходит под кожу, где и формируется воспаленный участок.

Как убрать вросший волос: методы от простых к сложным

Выбирайте способ в зависимости от глубины залегания волоса и наличия воспаления.

Мягкое отшелушивание

Метод подходит, если волосок находится неглубоко, а покраснение отсутствует или минимально. Сначала примите теплый душ или приложите к проблемной зоне влажное горячее полотенце на 5-10 минут. Кожа размягчится, и волосу будет легче показаться наружу. Затем используйте скраб, энзимную пудру или жесткую мочалку. Двигайтесь круговыми движениями без нажима. Процедуру повторяйте через день. После каждого сеанса наносите увлажняющий крем.

Хорошо подойдут средства с салициловой, гликолевой, молочной кислотами. Они растворяют связи между ороговевшими клетками и освобождают волосяной стержень.

Механическое удаление

Если волос виден под кожей, но не выходит, а воспаление пока еще не перешло в гнойник, можно удалить его вручную. Обработайте кожу антисептиком (хлоргексидин, мирамистин). Протрите иглу или пинцет спиртом. Аккуратно подденьте кончик волоса и вытяните его наружу. Не ковыряйте и не расширяйте ранку — это приведет к инфекции и шраму.

Конечно, лучше доверить эту процедуру косметологу. Он сделает все стерильно и без травм. Только вот реальность такова, что каждый раз не набегаешься, поэтому все проще и дешевле освоить самостоятельно.

Лекарственные средства

Когда врастание сопровождается сильным покраснением, отеком или образованием гнойничков, домашние скрабы противопоказаны. Трение только усилит раздражение.

Подойдут средства с определенными компонентами:

салициловая кислота (1-2%) — проникает в пору, размягчает пробку из ороговевших клеток и помогает волосу выйти;

— проникает в пору, размягчает пробку из ороговевших клеток и помогает волосу выйти; бензоилпероксид — подсушивает воспаление и борется с бактериями, часто входит в состав препаратов от акне;

— подсушивает воспаление и борется с бактериями, часто входит в состав препаратов от акне; азелаиновая кислота — уменьшает воспаление и осветляет темные пятна, которые остаются после врастания;

— уменьшает воспаление и осветляет темные пятна, которые остаются после врастания; пантенол и экстракт центеллы — успокаивают кожу, снимают отек и ускоряют заживление после извлечения волоска.

В сложных случаях дерматолог может назначить ретиноиды (кремы с витамином А) или кортикостероиды, чтобы снять воспаление. Если присоединилась инфекция, добавляют антибиотики местного действия.

Аппаратные методы против врастания

Если врастание повторяется снова и снова, стоит задуматься о более радикальных мерах, к которым относятся аппаратные методы эпиляции. Как выбрать подходящий, мы уже рассказывали более подробнее здесь. Не поленитесь почитать.

Лазерная эпиляция. Один из самых надежных способов. Лазерный луч нагревает и разрушает волосяной фолликул. Волос перестает расти, и врастать становится нечему. Метод подходит для любых типов кожи. Процедуру проводят курсом.

Фотоэпиляция. Световой импульс воздействует на структуру фолликула, останавливая его работу. Минус — не подходит для светлых и седых волос, так как импульс не улавливает пигмент.

Электроэпиляция. В фолликул вводят тончайшую иглу-электрод и пропускают электрический ток. Метод работает на любой глубине и с любым типом волос. С его помощью удаляют даже самые глубокие вросшие элементы.

Аппаратные методики требуют времени и денег, но результат оправдывает вложения. Волоски становятся тоньше, растут медленнее, а со временем исчезают совсем.

Как предотвратить врастание: профилактика, которая работает

Лучшее лечение — это профилактика. Соблюдайте несколько правил, и проблема перестанет вас беспокоить. Ну, или, как минимум, заметно уменьшится. Потому что полностью предотвратить вросшие волосы ой как не просто.

Правильная подготовка к депиляции. Перед процедурой распарьте кожу. Это открывает поры и смягчает фолликулы. Используйте пилинг за 1-2 дня до удаления волос, он уберет ороговевший слой и снизит риск закупорки.

Техника бритья. Брейте волосы только по направлению их роста. Да, результат получится не такой гладкий, как против роста, но проблем с вросшими волосками будет в разы меньше. Меняйте лезвия после 3-5 использований. Тупой станок травмирует эпидермис и повышает риск врастания. Используйте гель или пену для бритья — они скользят и защищают кожу.

Уход после депиляции. Сразу после процедуры обработайте кожу антисептиком без спирта. Через день начинайте мягкое отшелушивание (достаточно 1-2 раз в неделю). В первые 48 часов не носите синтетику и облегающую одежду. Отдайте предпочтение хлопку и свободному крою.

Увлажнение. Сухая кожа — враг нормального роста волос. Увлажняйте тело ежедневно любимыми средствами. Чем эластичнее эпидермис, тем легче волоску выйти на поверхность.

Если воспаление уже началось. Когда врастание случилось, временно откажитесь от депиляции. Дайте коже восстановиться. Если вы не готовы к длительному перерыву, смените метод: вместо воска попробуйте шугаринг (он травмирует кожу меньше) или перейдите на лазерную эпиляцию.