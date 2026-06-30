Пять пар сандалий, за которыми уже охотятся все модницы

Сложно представить себе лето без сандалий. Они позволяют коже дышать, не жмут, легко вписываются практически в любые образы и дарят свободу движения. Как выбрать именно свою пару, нам рассказала Дарья Белозор — стилист-имиджмейкер, эксперт по созданию индивидуального стиля через типажи внешности и цветотипы.

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Современные тренды многообразны: актуальны модели с тонкими ремешками, рыбацкие сандалии, танкетка и фигурный каблук, эспадрильи... Растеряться не мудрено. Наш эксперт советует ориентироваться не только на модные тенденции, но и особенности вашей внешности. Так что, прежде чем отправиться на шопинг, разберитесь, к какому типу вы относитесь.

Базовые типы внешности

Гамин — мелкие, заостренные или округлые черты лица, легкость, миниатюрность.

Драматик — крупные, вытянутые, заостренные черты, высокий рост, выраженная геометрия лица.

Романтик — мягкие, округлые черты, женственные линии, плавные переходы.

Классик — симметричные, гармоничные, умеренные черты, баланс между мягкостью и жесткостью.

Натурал — широкие, естественные черты, фактурность, отсутствие нарочитой строгости.

Тренды лета 2026: какие сандалии выбрать?

Если вы собираетесь в отпуск и нет возможности взять в дорогу слишком много обуви, поможет стильный и удобный вариант, который максимально украсит именно ваш типаж:

1. Модели с тонкими ремешками

После нескольких сезонов массивной обуви главным фаворитом снова стали изящные сандалии с невесомыми деталями. Они визуально вытягивают силуэт и не утяжеляют образ.

«Такие модели можно носить миниатюрным девушкам, которым не подходит обувь с громоздкими элементами», — советует Дарья Белозор.

Популярные цвета: шоколадный, сливочный, молочный и карамельный.

С чем носить: с летними платьями, широкими брюками или джинсами.

2. «Рыбацкие» сандалии (fisherman sandals)

Такая обувь создает идеальный баланс между стилем и практичностью. Благодаря закрытой конструкции и переплетению широких полос кожи она надежно защищает ногу в городских условиях, но при этом остается открытой и дышащей.

«Рыбацкие сандалии подойдут для свободного типажа — крупного и достаточно плавного. Это обувь для девушек, которые уже просыпаются красивыми», — говорит стилист-имиджмейкер.

С чем носить: с легкими льняными костюмами, бермудами или базовыми футболками.

3. Модели с объемными деталями

Сандалии не должны быть скучными — сегодня в тренде выразительный декор, превращающий обувь в настоящее украшение стопы. Интересно выглядят модели с бахромой, которые отлично подходят миниатюрным девушкам и органично вписываются в типажи романтик и гамин-романтик.

С чем носить:

«Сандалии с бахромой — это яркий акцентный элемент, который лучше всего дополнить вещами простого кроя. Носите их с прямыми джинсами, макси-платьями, однотонными футболками, льняными шортами. Такая одежда сбалансирует динамичность бахромы и сделает образ гармоничным», — рекомендует эксперт.

4. Обувь с пряжкой

Эти сандалии — универсальная летняя классика, сочетающая в себе стиль и практичность.

«Модели с крупной металлической фурнитурой, тонкими ремешками на щиколотке или на массивной подошве остаются главным трендом сезона. Модели с пряжкой 8-9 см подходят как для драматиков, так и для классиков», — говорит Дарья.

С чем носить: с брюками-палаццо, объемными рубашками, джинсовыми шортами, платьями-миди и базовыми футболками.

5. Сандалии в стиле драматик

В тренде дерзкая, структурированная обувь с четкими линиями, подчеркивающая властный и выразительный характер образа.

«Для типажа драматик подойдут модели на платформе высотой 3-4 сантиметра нейтральных или глубоких темных цветов. Еще один стильный вариант — кожаные сандалии с тонким плетением», — рассказывает стилист-имиджмейкер.

С чем носить: с прямыми длинными брюками, джинсами скинни или палаццо, структурированными жакетами, юбками с эффектными разрезами.

Правильная подобранная пара поможет подчеркнуть достоинства внешности. Тогда как неудачные модели способны нарушить гармонию образа. Кроме того, дизайн обуви должен перекликаться с одеждой и соответствовать вашему стилю и настроению. Ваша идеальная пара уже ждет вас!