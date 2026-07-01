Косметолог рассказал о новом интересе россиянок

В последнее время растет интерес к омоложению лодыжек и кистей рук. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог, косметолог и сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам Анжелика Ужва.

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«Помимо лица есть части тела, которые тоже выдают возраст. Конечно же, это шея, зона декольте, кисти рук, локти, колени, внутренние поверхности бедер, живот и внутренние поверхности плеч. Как раз это те зоны, над которыми мы тоже активно работаем», — подчеркнула эксперт.

По словам косметолога, процедуру омоложения делают при помощи аппаратов или инъекций. Из аппаратных методик существует несколько вариантов: лазерные, радиочастотные, ультразвуковые. Из инъекционных — специальные коллагенстимуляторы. Они не только улучшают качество кожи, но и способствуют выработке нового коллагена, передает РИАМО.

Инъекционные филлеры на основе гиалуроновой кислоты — одна из самых востребованных процедур в эстетической медицине. Однако процедура несет определенные риски. О них в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-косметолог, дерматолог клиники «Семейная» Александра Пашкова.