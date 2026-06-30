Сестра Жанны Фриске похвасталась фигурой после похудения

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в откровенном виде похвасталась похудением на 11 килограммов с помощью уколов. Информацией она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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40-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала в молочном бикини с принтом, демонстрируя фигуру. При этом она раскрыла способ, которым воспользовалась для сброса веса.

«Я долго отмахивалась от этой темы, думала: "Это для ленивых, это химия, мне и так норм". Но когда весы встали мертво, а отражение в зеркале перестало радовать, я решила изучить вопрос глубже. Итог: я на уколах уже два месяца», — призналась Фриске.

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По словам звезды, она использует инъекции, которые назначают людям с избыточным весом и нарушением обмена веществ. Сестра знаменитости подчеркнула, что проходит лечением под наблюдением врача.

В июне 2025 года сестра Жанны Фриске раскрыла свой вес и заявила о голодовке. Звезда демонстрировала весы, которые показывали массу ее тела — 71,45 килограмма. Тогда она решила бороться с лишним весом путем отказал от еды.