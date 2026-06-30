Названы устаревшие летние вещи

В 2026 году в летнем гардеробе особенно устаревшими выглядят рваные джинсы, ультракороткие шорты, платья-комбинации и массивная обувь. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист с международным опытом работы с топовыми изданиями в России и за рубежом Мила Ушакова.

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«Эти вещи устарели из-за бесформенности. Сейчас ценится чистота и неперегруженность образа. Главный признак неактуальной вещи — не цвет и даже не принт, а фасон. По словам стилиста, именно крой чаще всего выдает, что вещь давно потеряла актуальность. Быстрее всего из моды выходят модели с активным декором, броскими деталями и сложной отделкой.», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что ничто так не выдает устаревшую вещь, как фасон.

«Все вещи, на которых есть декор, быстро выходят из моды. Сейчас, к примеру, на второй план уходит oversize, появляется больше силуэтов», — отметила Ушакова.

При этом стилист подчеркнула, что базовый гардероб сам по себе не может устареть.

«Важно лишь понимать, что база у каждого человека своя. Это не универсальный список вещей, одинаковый для всех, а основа конкретного гардероба. Особое внимание летом 2026 года стоит обратить на платья. Из гардероба лучше убрать шелковые и сатиновые платья-комбинации в привычном облегающем варианте. Если все же хочется носить такую модель, она должна выглядеть иначе — свободнее, легче и дороже за счёт объёма ткани. Также устаревшими выглядят платья, в которых талия обозначена резинкой или тонким тканевым пояском. Такие детали часто упрощают образ и делают его менее современным», — добавила она.

По мнению специалиста, ситуация с принтами тоже изменилась.