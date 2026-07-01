Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить сапоги со змеиным принтом. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Magnific

«Пожалуй, самая летняя коллекция из всех летних коллекций будущего года была показана брендом Dries van Noten. Легкая, невесомая, вдохновляющая и полупрозрачная. Отдельно отмечу украшения и обувь. На снимках позиции, которые я сам с удовольствием носил бы. Хотя цветовая гамма и не совсем моя», — написал Рогов.

Он также показал, что актуальную модель обуви можно носить с высокими носками и тренчами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее Александр Рогов заявил, что в моду вернулись футболки с номерами.