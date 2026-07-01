Стилист Влад Лисовец назвал самую модную сумку сезона. Об этом он написал в личном блоге.

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«Самый практичный и доминирующий тренд — объемные и большие! Когда живешь в большом городе и совмещаешь несколько социальных ролей, такая сумка незаменима. И ноутбук, и спортивную форму взять на тренировку, и пару туфель на вечерний коктейль. Обращайте внимание на варианты с фактурами (замша, кожа, вставки, плетение), ремни, пряжки», — рассказал стилист.

Он также рекомендовал использовать в образах вытянутые и элегантные сумки.

«Это такие сумки, словно собаки таксы. Часто на длинном ремне, зачастую на одном. Смотрятся лаконично, строго и дорого. В принципе универсальны как для офисного образа, так и более повседневного. Вытянут в хорошем смысле этого слова даже самый скромный внешний вид», — добавил Лисовец.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек». Лисовец добавил, что женщинам стоит расстаться с часами со стразами, высокой бейсболкой, приталенными джинсовыми куртками.