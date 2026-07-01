«Копирует Бьянку Цензори». Возлюбленная Тимати снялась в леопардовом платье

Возлюбленную Тимати, модель Валентину Иванову, сравнили с Бьянкой Цензори. Профессиональными снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель позировала в темном парике с челкой и мини-платье, расшитом пайетками, без бюстгальтера. Поклонники в комментариях сравнили образ Ивановой с «голыми» выходами жены Канье Уэста, Бьянки Цензори,

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«На секунду я подумал, что это Цензори», «Копирует Бьянку Цензори», — отметили они.

До этого Валентина Иванова опубликовала фото интерьера квартиры, в которой она живет вместе с Тимати. Модель показала также детали декора журнального стола: вазы с каллами, интерьерными книгами, статуэтками и диффузорами. Особое внимание она уделила песочным часам от бренда Saint Laurent. Их стоимость составляет около 30 тысяч рублей.

В апреле Иванова показала кольцо на фоне слухов о тайной свадьбе. Она стояла перед зеркалом, держа руками дочь Эмму. Модель была запечатлена с двумя кольцами на безымянном пальце. При этом сама знаменитость не комментировала слухи о тайной свадьбе с рэпером.