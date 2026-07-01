«Ангел» Victoria's Secret снялась топлес, прикрыв грудь листьями

Бразильская супермодель, «ангел» Victoria's Secret Изабель Гулар снялась топлес в море. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя модель позировала без купальника, прикрыв грудь листьями. При этом волосы она распустила и отказалась от макияжа. На других опубликованных фотографиях Изабель Гулар позировала в крошечном бикини на пляже. Модель уже несколько дней отдыхает в Бразилии с бойфрендом.

«Солнце, песок и лагуны Ленсойс-Мараньенсиса», — написала Гулар.

Недавно Изабель Гулар отдыхала на Миконосе. Папарацци засняли супермодель, когда та купалась в бассейне и загорала вместе со своим возлюбленным Кевином Траппом.

Изабель Гулар состоит в отношениях с футболистом Кевином Траппом. Они познакомились начали встречаться в 2015 году. Спустя три года пара объявила о помолвке, но свадьбу влюбленные до сих пор не сыграли.