Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя Анастасия Ивлеева показала, как отдыхает в Абхазии. Блогерша позировала в черном крошечном бикини и солнцезащитных очках Gentle Monster в тон. Телеведущая была запечатлена с распущенными волосами и без косметики во время прогулки на катере.

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«Она смотрела вдаль, а вдаль смотрела на нее», — подписала снимок знаменитость.

25 июня Ивлеева показала, как отдыхала у моря, сидела на застольях и принимала грязевые ванны.

«Абхазия, как же хороша ты и прекрасна! Я влюблена по уши. Уговариваю супруга остаться здесь на все лето! Ну, во всяком случае, я точно твой частый гость! Спасибо тебе, райский край», — поделилась телеведущая.

Ивлеева путешествует со своим супругом Филиппом Бегаком. Пара отдыхала у бабушки мужа.

В мае 2025 года блогерша вышла замуж за бизнесмена. Для нее брак с предпринимателем стал вторым в жизни. Осенью 2019-го Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании.