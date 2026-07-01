Шэрон Стоун дефилировала на показе в шортах и лаковых ботфортах

Голливудская актриса Шэрон Стоун в шортах дефилировала на шоу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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68-летняя Шэрон Стоун приняла участие в показе новой коллекции бренда Vetements, который прошел в Париже. Актриса вышла на подиум в черной рубашке с белым галстуком, коротких шортах, пиджаке и лаковых ботфортах на каблуках. Артистке уложили волосы и сделали макияж с красными тенями и помадой.

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3 июня Стоун посетила церемонию вручения премии ELLE Style Awards 2026 в Испании. Актриса позировала перед фотографами в черном макси-платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Артистка добавила к образу длинные серьги и золотое колье. Знаменитости уложили волосы назад и сделали макияж с черными стрелками и тенями.

До этого Стоун пришла на вечеринку фонда Better World Fund, где ей вручили награду за организацию мероприятия. Актриса вышла на публику в сером кружевном макси-платье с длинными рукавами, украшенном сверху цветочной аппликацией. Образ знаменитости дополнили клатч со стразами, кольцо и серьги. Артистке уложили волосы назад и сделали макияж с черной подводкой, румянами и бежевой помадой.