Звезда «Универа» снялась в крошечном бикини

Звезда сериала «Универ» и актриса Наталья Рудова снялась в крошечном купальнике. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Наталья Рудова показала, как отдыхает в Бодруме, Турция. Актриса позировала перед камерой в желтом блестящем бикини у бассейна. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

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В апреле Рудова посетила мероприятие по случаю дня рождения онлайн-кинотеатра «КИОН», которое прошло в Театре на Цветном. Актриса позировала перед фотографами в черных кружевных шортах, топе и рубашке. Образ дополнила сумка Chanel. Волосы актрисе выпрямили и сделали вечерний макияж.

В мае звезда сериала «Универ» пришла на церемонию вручения премии АПКиТ, которая состоялась в Москве. Актриса вышла в свет в белом топе, который дополнила жакетом в тон, черными брюками в классическом стиле и клатчем. Артистка позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с тенями тенями, розовыми румянами и помадой.