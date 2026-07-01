Россияне назвали главных секс-символов последних 40 лет

Актрисы Екатерина Климова и Светлана Ходченкова вошли в список самых привлекательных в киноиндустрии. Об этом «Газете.Ru» рассказали онлайн-кинотеатр «КИОН» и приложение для знакомств «Мамба».

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Среди российских актрис главным секс-символом 1990-х респонденты назвали Анну Самохину (36%). Второе место заняла Вера Сотникова (23,6%), а Рената Литвинова получила лишь 14% голосов.

В категории самых привлекательных актрис 2000-х победу одержала Екатерина Климова (27%). В список также попали Анастасия Заворотнюк (26%) и Екатерина Гусева (22%).

Топ актрис 2010-х возглавила Светлана Ходченкова (35%), а 2020-х — Любовь Акснова (38,2%), почти вдвое опередившая Аглаю Тарасову (19,6%).

Среди секс-символов 1980-х западного кино первое место заняла Ким Бейсингер (30%), опередив Орнеллу Мути (26%).

В числе главных красавиц 1990-х лидером стала Шэрон Стоун (30%), за которой расположилась Памела Андерсон (25,3%).

Самым убедительным секс-символом в категории 2000-х годов оказалась Анджелина Джоли — она набрала 48,4% голосов.

Среди звезд 2010-х первое место досталось Скарлетт Йоханссон (40%), значительно опередив Марго Робби (26,5%). А в категории 2020-х победу одержала Сидни Суини (38%), оставив позади Ану де Армас (27,6%).

80% мужчин признались, что актрисы, которых они считали секс-символами в юности, остаются для них привлекательными и сегодня. Лишь 15% респондентов отметили, что их вкусы со временем существенно изменились.

Мужчины также ответили, кого из экранных героинь пригласили бы на свидание. На первом месте оказалась Лара Крофт из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Следом идут Кэтрин Траммел из «Основного инстинкта», Лилу из «Пятого элемента», Харли Квинн, Элизабет Суонн из «Пиратов Карибского моря», принцесса Лея и Тринити из «Матрицы».

Говоря о внешности идеальной второй половинки, респонденты чаще всего называли Анджелину Джоли (6%). В пятерку также вошли Моника Беллуччи (4,9%), Шэрон Стоун (4,5%), Памела Андерсон (3,8%) и Сальма Хайек (2,9%).