Дизайнер Вера Вонг кардинально сменила имидж. Модельер опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Вера Вонг показала, как отпраздновала свое 77-летие. Дизайнер появилась на торжестве с новым светлым цветом волос. Модельер также сделала макияж в естественном стиле. Знаменитость выбрала для празднования дня рождения белое облегающее платье с драпировкой.

В ноябре Вера Вонг посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards. Дизайнер вышла на красную дорожку в черном топе и белой шелковой макси-юбке. Модельер дополнила образ накидкой и солнцезащитными очками. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В мае Вонг пришла на мероприятие, организованное Фондом исследований рака груди в Нью-Йорке. Дизайнер позировала перед фотографами в розовом атласном макси-платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ черными массивными солнцезащитными очками. Модельер была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.