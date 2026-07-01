Ким Кардашьян опубликовала фото в бикини на несколько размеров меньше своего

Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике на несколько размеров меньше своего. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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45-летняя Ким Кардашьян примерила несколько крошечных бикини в рамках продвижения новой коллекции собственного бренда одежды Skims. На одном из кадров модель позировала в леопардовом лифчике и стрингах. Бизнесвумен была запечатлена с уложенными в локоны распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, розовыми румянами и помадой.

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21 июня Кардашьян была замечена, когда направлялась к дерматологу в Лос-Анджелесе. Модель появилась на публике с осветленными волосами, уложенными в локоны. Она также сделала макияж в розовых тонах. Звезда реалити-шоу была запечатлена в сером плаще с глубоким декольте, туфлях Gucci на каблуках и солнцезащитных очках.

До этого Кардашьян вышла на публику в Монако, где проводила время с бойфрендом Хэмилтоном. Она показала фигуру в черном кружевном топе с глубоким декольте и синих джинсах. Образ знаменитости дополнили солнцезащитные очки. Волосы модель распустила и сделала легкий макияж.