Водянова вышла в свет в разноцветном мини-платье

Супермодель Наталья Водянова в мини-платье появилась на публике после новости о шестой беременности. Фото и видео опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Наталья Водянова пришла на мероприятие собственного благотворительного фонда «Обнаженные сердца», которое состоялось в Париже. Супермодель вышла в свет в разноцветном мини-платье и черных туфлях. Манекенщице уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

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26 мая стало известно, что Водянова станет матерью в шестой раз. Знаменитость снялась для обложки журнала Vogue. Она позировала для обложки в коротком обтягивающем платье. На снимке звезда продемонстрировала округлившийся живот.

Модель спровоцировала первые слухи о беременности после посещения гала-вечера ювелирного бренда во Франции. Тогда она вышла на публику в белом платье с завышенной талией.

У Натальи Водяновой пятеро детей. Сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева появились на свет в браке модели с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. В 2020-м знаменитость вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно. В их браке родились сыновья Максим и Роман.