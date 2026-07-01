Названа модная замена курткам

Инфлюэнсер Анита Глосс назвала россиянкам модную замену курткам. Информация опубликована в Telegram-канале «Русская мода», насчитывающем 204 тысячи подписчиков.

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Эксперт рассказала, что удачной альтернативой ветровкам и кардиганам может быть свитшот.

«Это и спасение для ветреного утра, и для кондиционированного офиса или долгих прогулок до рассвета», — пояснила Глосс.

Данный предмет гардероба специалист посоветовала носить с легкими льняными брюками и плетеными тапками. Помимо этого, инфлюэнсер предложила накидывать свитшот поверх летящего платья-комбинации или сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками.

«А если днем становится слишком жарко, я просто небрежно повязываю его на плечи или через плечо поверх базовой майки. Получается очень стильный многослойный акцент», — заключила она.

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