Короткие ногти вернулись в моду
Короткие ногти на руках вернулись в моду. Об этом сообщает журнал Vogue.
Отмечается, что долгое время лидировали длинные варианты. Однако в настоящее время в рамках тренда на естественность многие девушки стали отказываться от подобных моделей, сделав выбор в пользу удобства и универсальности, заявили журналисты.
При этом эксперты указали, что короткие ногти должны быть ухоженными и иметь здоровый вид. Также для них предпочтительно выбирать форму «мягкий квадрат».
«Прямой кончик со скругленными углами — самая комплиментарная форма в данном случае», — отметили сотрудники салона The Secret в Мадриде.
В сентябре 2025 года мастер маникюра Моника Стили из Великобритании рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов.