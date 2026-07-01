Хирург объяснил, зачем делать абдоминопластику после родов

При нормальном весе живот может оставаться выпуклым после беременности или сильного похудения из-за растянутой кожи, диастаза и фиброзных рубцов, а для избавления от них может потребоваться абдоминопластика. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-пластический хирург «Олимп Клиник» Амина Джафарова.

«Ошибка большинства — думать, что живот убирается дефицитом калорий. Жировая ткань уходит, но есть три структуры, которые не подчиняются диетам: растянутая кожа. Она не имеет мышечных волокон. После беременности или резкого похудения коллагеновые волокна рвутся. Кожа похожа на старую резинку трусов - она есть, но не держит. Фиброзные тяжи и рубцы. После кесарева сечения или операций на брюшной полости формируются внутренние спайки, которые «тянут» живот внутрь или, наоборот, формируют валик над швом. А также диастаз», — рассказала эксперт.

Она также объяснила, как диастаз прямых мышц живота влияет на силу корпуса, осанку и внешний вид живота.

«Диастаз — расхождение прямых мышц живота, и это является причиной тому, почему ваш пресс разъехался в разные стороны. Представьте, что передняя брюшная стенка - это футляр для органов. Белая линия живота (сухожильный шов между прямыми мышцами) при беременности расходится под давлением матки. При сильном похудении мышцы слабеют и тоже могут расходиться. При диастазе прямой мышцы живота (расхождении более 2,5-3 см) живот выпячивается даже у очень худых людей. Потому что внутренние органы под собственным весом давят на растянутую белую линию, и она выбухает вперед», — добавила Джафарова.

Врач предложила, что есть простой способ проверить себя на диастаз.

«Лечь на спину, ноги согнуты. Приподнимите голову и плечи, надавите пальцами вдоль белой линии живота выше и ниже пупка. Если провал больше двух пальцев — у вас диастаз. Качание пресса скручиваниями только усугубит ситуацию», — отметила она.

Хирург высказалась о разнице миниабдоминопластики и абдоминопластики.

«Миниабдоминопластика — это удаление кожи и жира только ниже пупка. Мы не поднимаем пупок, не укрепляем мышцы выше него, не трогаем верхнюю часть живота. Показаниями являются «валик» после кесарева сечения, диастаз ниже пупка, отсутствие лишней кожи в эпигастральной области (выше пупка). Шов будет небольшим (как при кесаревом сечении), но мы не уберем выпуклость выше пупка. Классическая же абдоминопластика — это полная реконструкция передней брюшной стенки. Мы отслаиваем кожу до реберных дуг, ушиваем диастаз от мечевидного отростка до лобка (восстанавливая мышечный корсет!), натягиваем и удаляем избытки кожи ниже пупка и переносим пупок на новое место. Рубец при этом прячется в пределах нижнего белья», — рассказала эксперт.

И в заключение Джафарова отметила, в каких случаях достаточно липосакции.