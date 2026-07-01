Стилист объяснил, как не создать визуальный шум украшениями

Главное правило стилизации — акцент должен быть осознанным: чем ярче украшение, тем больше пространства ему необходимо. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист «585 Золотой» Екатерина Фомина.

«Цветные камни требуют баланса. Изделия с яркими вставками остаются одним из самых заметных трендов последних сезонов. Изумруды, сапфиры, рубины способны моментально оживить даже самый лаконичный гардероб. Однако важно помнить, что цвет сам по себе уже является акцентом. Если в образе присутствуют насыщенные оттенки одежды, активный макияж и крупные цветные украшения одновременно, возникает ощущение перегруженности. Поэтому цветным камням лучше давать пространство. Они особенно эффектно смотрятся на фоне спокойной палитры одежды, монохромных комплектов и минималистичных силуэтов», — рассказала эксперт.

Она также призвала выбирать один главный акцент.

«Если украшение обладает выразительным цветом, необычной огранкой камня или сложной формой, именно оно должно становиться центральной точкой внимания. Остальные аксессуары в таком случае играют поддерживающую роль. Например, крупные серьги с цветными вставками не требуют столь же заметного колье. А массивное кольцо необычного дизайна вполне может стать единственным акцентом в образе. Когда несколько ярких украшений начинают конкурировать друг с другом, взгляд перестает понимать, на чем остановиться», — рекомендовала Фомина.

Еще одно правило стилизации, по ее мнению, — необычная огранка привлекает внимание не меньше цвета.

«Многие считают, что акцентным украшение делает исключительно крупный камень или яркий оттенок. На практике выразительная огранка работает не менее эффективно. Сейчас в тренде необычные фантазийные формы: гексагоны, вытянутые капли, асимметричные линии, сложные геометрические решения. Такие детали привлекают внимание даже при отсутствии крупных вставок. Для экстремального сияния обратите внимание на изделия с танцующими камнями. Это вид крепления вставки, при котором она может двигаться, создавая дополнительное переливание. Не меньший блеск дадут и камни с эффектом колотого льда — мастера создают множество граней, которые сияют будто изнутри вставки. Такая игра света не останется незамеченной даже с небольшими камнями», — объяснила стилист.

Эксперт отметила, что еще одна причина визуального шума — отсутствие баланса размеров.

«Например, крупные серьги, массивная цепь, несколько объемных колец и широкий браслет могут выглядеть эффектно по отдельности, но вместе начинают перегружать образ. При составлении комплекта важно учитывать пропорции. Если один аксессуар имеет значительный объем, остальные элементы лучше выбирать более лаконичными. Такой прием позволяет сохранить выразительность, не создавая ощущения тяжести», — рекомендовала она.

Екатерина Фомина подчеркнула, что в образах важна ненавязчивая системность.

«Мода давно разрешила смешивать металлы, фактуры и стили. Сегодня вполне уместно сочетать классические украшения с современными формами или носить несколько изделий разных направлений одновременно. Но даже такой небрежный подход работает только тогда, когда между элементами остается объединяющая идея. Это может быть общий металл, похожие формы, единая цветовая гамма вставок. Без связующего элемента образ начинает выглядеть случайным», — посоветовала специалист.

И в заключение она указала, что в образах важно иногда убрать одно украшение.