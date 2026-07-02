Флорист рассказал, почему зумеры выбирают искусственные цветы

Искусственные цветы набирают популярность среди зумеров за рубежом, и этот тренд в скором времени можно ожидать в России. Об этом 360.ru рассказала флорист Елизавета Ястова.

"Все, что оказывается на пике моды и очень сильно пиарится в соцсетях, также появляется и у нас в стране", - отметила в беседе с 360.ru Ястова.

По ее словам, шелковые композиции, которые в США и Европе создают настоящие арт-объекты, могут занять собственную нишу в России. Их преимуществом является отсутствие аллергии, долговечность и отсутствие необходимости постоянного ухода.

"Качество искусственного цветка сейчас приравнено к живому. В домах, где нет возможности ухаживать за цветами или часто менять композиции, используются как раз искусственные цветы", - отметила эксперт.

Как пояснил психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский, зумеры меньше подвержены суевериям и выбирают искусственные цветы из-за тренда на экологичность и осознанное потребление. Им жаль живые цветы, которые увядают через несколько дней, поэтому популярность искусственных букетов стала формой проявления гуманизма и бережного отношения к экологии, добавил он.

Эколог Анатолий Баташев отметил, что с точки зрения экологии все зависит от материалов: шелк разлагается быстро и без вреда природе, а пластик - столетиями, поэтому разумным решением может стать использование вторсырья. Также безопасно можно использовать ветки деревьев и спилы, которые набирают популярность в декоре.