Звезда «Слова пацана» кардинально сменил имидж

Российский актер Слава Копейкин, известный по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», кардинально сменил имидж. Кадры на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) разместил парикмахер Максим Моисеев.

28-летний артист предстал перед камерой в серых спортивных штанах, белой футболке и красной олимпийке Adidas в коллаборации с Coca-Cola. На плече у звезды висела голубая сумка.

При этом актер продемонстрировал новую прическу. Так, он сделал короткую стрижку и перекрасился в пепельный блонд.

Ранее в июле певица МакSим объяснила решение носить парики после комы. 43-летняя исполнительница призналась, что после борьбы за жизнь в реанимации она потеряла волосы.