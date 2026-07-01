Дочь Клаудии Шиффер снялась в одном полотенце

Дочка Клаудии Шиффер очаровала своих почитателей новыми кадрами. Клементина снова похвасталась своей фигурой.

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Клаудия Шиффер вырастила троих детей, рожденных в браке с Мэттью Воном. У пары сын Каспар и дочери Клементина и Козима. Пока самым известным ребенком супермодели остается Клементина.

Средняя дочка Шиффер особенно популярна в социальных сетях. Она привлекает подписчиков не своим талантом, а яркой внешностью. Клементина является обладательницей пышных форм, которые она часто и с удовольствием демонстрирует в блоге.

Сегодня наследница Клаудии поделилась игривыми кадрами. 22-летняя красавица сфотографировала себя в одном полотенце. Рядом с ней была ее подруга, которая лишь частично попала в кадр. Также Клементина разместила фото с прогулки. Дочь звездной модели облачилась в эффектное облегающее платье, подчеркнувшее ее выдающийся бюст.

В комментариях к фото фолловеры оценили фигуру блогерши и ее природный шарм.

«Красавица!», «Ты просто секси», «Ты самая лучшая», — высказались поклонники Клементины.

А вчера игривыми кадрами поделилась Наталья Рудова. Актриса показала себя в микрокупальнике, который едва прикрывал ее грудь. Звезда «Универа» сейчас отдыхает в Бодруме. Компанию Наталье составляют ее подруги.