Дуа Липа снялась в кружевном мини-платье

Певица Дуа Липа показала фигуру в облегающем мини-платье. Поп-исполнительница поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дуа Липа позировала перед камерой в черно-желтом кружевном мини-платье с длинными рукавами, которое дополнили золотые кольца с бриллиантами. Певица предстала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в Италии.

31 мая Липа вышла замуж за Тернера. Влюбленные расписались в Лондонской ратуше Мэрилебон. Певица выбрала для торжества белый кастомный костюм с юбкой от бренда Schiaparelli, украшенный золотыми деталями, колье в виде змеи Bvlgari, перчатки, шляпу и туфли на каблуках Louboutin.

20 июня Дуа Липа показала первые фото со свадьбы с Каллумом Тернером. Певица выбрала для главного торжества белое платье с длинным шлейфом и фатой от Матье Блази, кредитивного директора Chanel. Свадьба длилась три дня и прошла на вилле на Сицилии. Невеста сменила сразу несколько нарядов от Bottega Veneta до Chloe. Певица показала детали свадьбы, а также снимки в окружении близких и друзей.