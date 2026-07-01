Блогерша рассказала о новом тренде лета-2026

Блогерша Анита Глосс рассказала о новом тренде лета-2026. Информация опубликована в Telegram-канале «Русская мода».

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По словам специалиста, главным фаворитом сезона стали прозрачные очки.

«Этот аксессуар создает ультрамодный эффект "голого" лица, и ты выглядишь естественно, но при этом максимально стильно», — пояснила она.

По словам Глосс, прозрачная оправа незаметно подсвечивает кожу и открывает взгляд.

«Для меня это просто идеальный компромисс между легким интеллектуальным шиком и расслабленным стритстайлом», — уточнила инфлюэнсер.

Данный аксессуар эксперт посоветовала носить с объемными пиджаками и простыми белыми футболками.

Ранее в июне россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах. Блогерша Анита Глосс заявила, что особенно актуально в образах смотрятся красный и белый тона.