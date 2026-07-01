Почему дорогая косметика не всегда эффективнее бюджетной

Многие покупатели до сих пор уверены: чем дороже косметика, тем лучше она работает, однако специалисты все чаще говорят о том, что стоимость продукта зависит от других факторов, в том числе формулы. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту бренда уходовой косметики VOIS Екатерина Брем.

«Сегодня качественные продукты создают компании самых разных масштабов. В последние годы российский рынок значительно вырос с точки зрения разработки косметики: развиваются технологии производства, контроль качества и экспертиза в создании формул. Поэтому хорошие рабочие средства сегодня можно встретить в самых разных ценовых категориях. При этом даже дорогое средство может не подойти конкретному человеку, если оно не соответствует потребностям его кожи или волос», — рассказала Брем.

По словам эксперта, значительная часть стоимости косметического средства может быть связана не с его составом, а с другими факторами.

«Покупая косметику, человек платит не только за формулу внутри упаковки. В стоимость продукта также входят маркетинг, дизайн, упаковка, рекламные кампании, работа с амбассадорами, логистика и многие другие расходы бренда. Поэтому разница в цене между двумя средствами не всегда означает такую же разницу в эффективности», — объяснила она.

Директор по продукту подчеркнула, что один и тот же ингредиент может использоваться в средствах разных ценовых категорий.

«Современный косметический рынок достаточно прозрачен. Многие производители используют одни и те же активные компоненты, которые закупаются у крупных международных поставщиков. Ниацинамид, гиалуроновая кислота, пантенол, витамин С или керамиды не становятся эффективнее только потому, что находятся в более дорогой упаковке. Гораздо важнее концентрация ингредиентов, качество формулы и то, насколько средство подходит конкретному человеку. Многие из ингредиентов еще недостаточно изучены, тогда как гиалуроновая кислота, витамин С, ниацинамид и керамиды уже давно доказали свою эффективность», — высказалась Брем.

И в заключение специалист отметила, почему люксовая косметика все равно остается востребованной.