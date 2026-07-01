Эксперт назвал главные зеленые оттенки макияжа в 2026 году

В новом сезоне на смену сдержанным образам в нюдовой палитре пришел макияж с яркими акцентами, рассказала Алина Купорова, руководитель коммуникационного управления бренда Arive Makeup. В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, с помощью каких оттенков можно сделать актуальный макияж в одном из актуальных цветов — зеленом.

По словам Алины Купоровой, зеленый – природный цвет, и это делает его одним из универсальных оттенков для макияжа под разные типы внешности. Актуальны как приглушенные тона, которые деликатно подчеркнут взгляд, так и насыщенная палитра — для создания ярких акцентов. Среди фаворитов сезона эксперт назвала бирюзовый и малахитовый оттенки. Их активно добавляют в свои коллекции дизайнеры, а теперь и визажисты делают ставку на сочную природную палитру в макияже.

Бирюзовый цвет, по ее словам, особенно выигрышно выглядит на брюнетках и девушках со смуглой или оливковой кожей. Изумрудно-бирюзовые тени и карандаши для глаз идеально подойдут для создания вечерних образов, рассказывает Алина Купорова. С помощью пигментированных матовых теней можно сделать смелый smoky eyes, добавила она.

«А если хочется добавить яркий акцент сдержанному макияжу, используйте карандаш для создания изящной стрелки», — советует специалист.

Малахитовый — еще один актуальный оттенок 2026 года. Благородный зеленый с холодным подтоном подойдет обладательницам светлой кожи и ярких глаз, отметила эксперт. Этот оттенок поможет придать взгляду выразительности и глубины.