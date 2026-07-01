Названы главные тренды весны 2027 года

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал главные тренды весны 2027 года после мужской Недели моды. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Ловите подборку нескольких трендов из мужских коллекций сезона весна/лето 2027. Бирюзовый цвет, трикотажные жилетки с орнаментом, микро-шорты», — написал Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.