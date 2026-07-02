Сын Гвинет Пэлтроу дебютировал в рекламе

Сын актрисы Гвинет Пэлтроу Мозес стал лицом новой рекламной кампании бренда Burberry. Снимками актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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20-летний сын Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина Мозес дебютировал в качестве модели. Мозес примерил вещи из летней коллекции бренда. Съемка прошла во дворце и садах загородного дома.

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Недавно Гвинет Пэлтроу вместе с дочерью Эппл Мартин и сыном Мозесом Мартином посетила премьеру фильма «Марти Великолепный». Актриса позировала перед фотографами в черном платье с разрезом до бедра и туфлях на каблуках. Артистка предстала на мероприятии с уложенными волосами и макияжем с красной помадой. 21-летняя Эппл Мартин вышла в свет в черном макси-платье Calvin Klein, в котором ее мать представляла фильм «Эмма» в 1996 году.

Позже Эппл Мартин опровергла в Instagram слухи о том, что ее исключили из школы за то, что она издевалась над одноклассницей.