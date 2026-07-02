Врач заметил парадокс у мужчин, желающих улучшить внешний вид мошонки

Уролог Хосеп Торремаде заявил, что молодые и пожилые мужчины, которые хотят улучшить внешний вид мошонки, высказывают кардинально противоположные пожелания по поводу результатов процедуры. На этот парадокс он указал в разговоре с изданием El Pais.

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Как пояснил Торремаде, у молодых мужчин в последнее время появился новый тренд — боллмаксинг. По словам доктора, они массово стали обращаться к врачам, чтобы увеличить тестикулы.

При этом пожилые мужчины тоже хотят сделать интимную зону более эстетичной, но приходят с совершенно другими запросами.

«У пожилых мужчин с годами яички имеют тенденцию обвисать, мошонка становится очень дряблой, и обычно требуется уменьшение, скротопластика или подтяжка мошонки. Любопытно, что в зависимости от возраста мы можем хотеть прямо противоположного», — отметил Торремаде.

Ранее уролог Владимир Беспрозванный рассказал, какие заболевания зачастую приводят к импотенции. По его словам, такая проблема может возникнуть на фоне патологий сердца и сосудов.