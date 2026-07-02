Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась в платье с разрезом до бедра

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в вечернем платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Рози Хантингтон-Уайтли позировала в черном платье с разрезом до бедра и глубоким декольте. Волосы ей уложили в аккуратной высокий хвост и сделали макияж с матовой розовой помадой. Съемка прошла на побережье.

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28 июня возлюбленная актера Джейсона Стетхэма снялась в рекламной кампании онлайн-магазина FWRD. На одном из фото модель была запечатлена на мотоцикле. Манекенщица позировала в облегающем лонгсливе и плавках с принтом. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле с бальзамом для губ.

До этого Хантингтон-Уайтли и Стетхэм появились на премьере фильма «7 псов», которая состоялась в Египте. Модель выбрала для закрытого светского мероприятия темно-синее облегающее платье с вырезами, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к наряду золотые массивные браслеты и серьги. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.