Как нужно наносить солнцезащитный крем при склонности к веснушкам

Солнцезащитный крем следует наносить на все открытые участки тела, даже если веснушки образуются только на лице. Пигментацию также может усилить прием контрацептивов и посещение парной, рассказали Агентству городских новостей «Москва» опрошенные дерматологи.

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«Пигментные изменения в основном локальны – веснушки и пятна появляются именно там, куда попал солнечный свет. Но есть нюанс, о котором многие не знают. Когда ультрафиолет попадает на кожу, облученные клетки – кератиноциты – начинают вырабатывать особые сигнальные вещества, часть этих медиаторов попадает в системный кровоток и может дистанционно "подстегивать" меланоциты даже на тех участках, которые были под одеждой. Сами по себе новые веснушки на лице от облучения рук или ног не появятся, но уже существующие могут стать ярче», – рассказала ассистент кафедры кожных болезней и косметологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Екатерина Цыганкова.

Она подчеркнула, что при склонности к пигментации необходимо защищать все тело, а не только лицо.

«Пациенты с мелазмой часто замечают, что пятна темнеют после горячих компрессов, готовки у плиты или посещения парной – прямого ультрафиолета в этот момент нет, а пигментация все равно нарастает. Поэтому при посещении, например, бани, необходимо помнить о защите лица – лучше всего будет накрыть его плотной тканью, а также сократить время процедур», – добавила Цыганкова.

В свою очередь кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Татьяна Гайдина напомнила, что усиление пигментации может быть связано с приемом некоторых медикаментов или являться симптомом ряда заболеваний.

«Важно помнить о медикаментозной фотосенсибилизации – повышении чувствительности кожи к УФ-излучению под действием лекарств. Если реакция на солнце возникла впервые, необходимо проверить список принимаемых препаратов. Существуют лекарства с прямым противопоказанием к пребыванию на солнце, некоторые препараты для постоянного приема также могут повышать фоточувствительность (например, контрацептивы), что требует усиленной защиты кожи. Пигментация кожи может быть вызвана и гормональными изменениями или соматическими заболеваниями. Примером служит черный акантоз – гиперпигментация кожных складок, характерная для сахарного диабета и ожирения», – пояснила Гайдина.

Она подчеркнула, что важно наносить на кожу достаточное количество солнцезащитного крема.

«Средство защиты следует наносить за 20–30 минут до выхода на улицу, чтобы оно успело впитаться и начать действовать. Распространенная ошибка – использование слишком малого объема. Для полноценной обработки открытых участков тела (например, лица и одной руки) требуется около 5 миллилитров крема – это объем стандартной чайной ложки. Если нанести средство тонким слоем или обработать только отдельные части тела (например, ноги), оставляя лицо без защиты, риск появления пигментных пятен значительно возрастает», – напомнила Гайдина.

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