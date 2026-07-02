Бородина вышла на публику в Италии в мини-платье с глубоким декольте

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина появилась на публике в мини-платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Бородина показала, как проходит ее отдых в Италии. Телеведущая позировала перед камерой в нежно-розовом мини-платье с глубоким декольте и цветочным принтом, которое было украшено бордовым бархатным бантом. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках, браслеты, серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем.

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1 июля Бородина снялась в белых шортах и рубашке. Образ дополнили солнцезащитные очки и шлепки от бренда Hermes. Волосы ведущая собрала в хвост и отказалась от макияжа. Фотографию она сделала на пляже у бассейна во время отдыха на Капри.

До этого Бородина показала, как проводит время в Париже. На одном из кадров телеведущая позировала в молочном поло, которое дополнила короткими шоколадными шортами, темно-зелеными лоферами, сумкой и солнцезащитными очками. Блогерша была запечатлена с уложенными волосами и макияжем на фоне Эйфелевой башни.